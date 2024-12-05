Чтобы избежать наказания, у них есть три дня.

Сотрудники департамента контроля омской мэрии продолжают проверять, как предприниматели и управляющие компании соблюдают правила зимнего содержания на своих территориях. Чиновники проводят рейды ежедневно.

Только в Ленинском округе за один день выявили 12 нарушений. Проверку провели на улицах Гашека, Рождественского, Серова, Котельникова и Сибирском проспекте. Подходы к магазинам здесь оказались не очищены от снега и наледи, хозяйствующие субъекты даже не воспользовались противогололедными материалами. Выявлена наледь и на крышах.

По итогам этих объездов департамент контроля выдал 12 предписаний. У предпринимателей есть три дня на устранение нарушений.

– Некоторые предприниматели реагируют быстро, не дожидаясь предписания. Другим мы выдаем документ, где обозначен трехдневный период для его исполнения. В противном случае будет составлен протокол, который грозит штрафом до 20 тысяч рублей и дисквалификацией должностного лица до 3 лет, – отметила советник управления по Ленинскому и Октябрьскому округам департамента контроля Анна Кузьменко.

Замечания есть и к управляющим компаниям, и ТСЖ. Однако, как сообщили в мэрии, некоторые из них все же стараются устранять наледь своевременно. Например, сотрудники управляющей компании «Ваш дом», у которой на содержании находится более 60 домов, ежедневно обходят свои территории. Наледь во дворах стараются убирать до асфальта. Есть и свои сложности, несмотря на объявления автовладельцы не спешат убирать свои автомобили, чем усложняют работу спецтехники.

Отметим, что при обнаружении потенциально опасных мест, где требуется уборка наледи, омичи могут обратиться: