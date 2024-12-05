Приезд высокопоставленного чиновника связан с отопительным сезоном.

В ближайшее воскресенье, 8 декабря, в Омске ждут полномочного представителя президента в СФО Анатолия Серышева, сообщил РИА «Омск-информ» источник, знакомый с планами полпреда. Он проведет в городе совещание, посвященное ходу отопительного сезона. В фокусе внимания полпреда – ТГК-11, из-за которой Омск впервые за долгие годы не получил паспорт готовности к отопительному сезону.

На прошлой неделе Серышев проводил окружное совещание на эту тему и заявил о неготовности к зиме около 15 % муниципалитетов на территории Сибирского округа. Соответствующий паспорт не получили в том числе крупные города – Омск, Новосибирск, Новокузнецк, Иркутск и ряд других. Полпред назвал это «негативным историческим прецедентом» и решил лично разобраться в ситуации. Источник редакции отмечает, что Анатолий Серышев намерен уделить пристальное внимание объектам ТГК-11. Компания до сих пор не исполнила предписание Ростехнадзора, выявившего многочисленные нарушения на ее объектах.

Вчера ход отопительного сезона разбирался на заседании комитета Омского горсовета по вопросам ЖХК. Депутатам была озвучена тревожная информация относительно перспектив прохождения отопительного сезона в городе.