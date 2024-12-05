Автомобилисты смогут проехать с верхней части улицы Крупской на нижнюю. Обратно пока не выйдет.

До конца текущей неделе в Омске откроют движение на пересечении улицы Крупской и бульвара Архитекторов. Проезд будет доступен только в одностороннем режиме, сообщает портал Om1.ru. Это сделано, чтобы водители могли попасть с верхней части улицы Крупской на нижнюю (часть «дороги за миллиард»).

При движении со стороны улицы Дмитриева можно будет совершить правый поворот на участок бульвара Архитекторов и оттуда съехать на дорогу в сторону метромоста. Сейчас в этом месте тупик, который некоторые автомобилисты научились объезжать по обочине. Частичное открытие перекрестка позволит водителям с улиц Крупской и Дмитриева, а также прилегающего к ним частного сектора оперативно попасть на метромост. Сейчас они ездят по альтернативным дорогам.

Целиком важный перекресток на пересечении улицы Крупской и бульвара Архитекторов откроют до конца этого года.