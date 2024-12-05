На заседании комитета по собственности областного парламента депутаты и министры обсудили новые источники прибыли для бюджета региона.

Профильные комитеты Законодательного собрания Омской области приступили к обсуждению проекта регионального бюджета на 2025–2027 годы. В частности, это стало одним из основных вопросов повестки дня заседания парламентского Комитета по собственности, которое состоялось 4 декабря. Режим второго чтения главного финансового документа предполагает постатейное рассмотрение расходов областного бюджета. С соответствующим докладом перед депутатами выступил заместитель председателя регионального правительства, министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

– Общий объем расходов бюджета Омской области на предстоящий год увеличен в сравнении с первоначальным проектом на 20,5 млрд рублей, в том числе на 19,5 млрд – за счет дополнительно распределенной федеральной поддержки, и на 1 млрд рублей – в связи с пересмотром прогноза поступлений налоговой службой, – сообщил глава Минфина. – В результате общий объем доходов на 2025 год составит 158,1 млрд рублей, из них 41,4 млрд рублей – безвозмездные поступления. Общий объем расходов достигнет 158,6 млрд рублей. Дефицит остается на том же уровне – он составит 0,5 млрд рублей, источником его финансирования будет инфраструктурный бюджетный кредит.

Цифру предполагаемого нового кредита попросил подробнее прокомментировать председатель комитета по собственности Игорь Зуга. Он напомнил, что по состоянию на середину текущего года госдолг Омской области уже составлял более 63 млрд рублей.

– Губернатор Виталий Павлович Хоценко в своем недавнем бюджетном послании поставил задачу реализации в регионе инициативы Президента РФ по введению новой меры поддержки – списанию двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. В связи с этим органам власти необходимо сформировать не менее трех проектов по каждой отрасли для федерального отбора по этому механизму. Каким образом будет происходить данный отбор, по каким критериям? На какую сумму рассчитываем? – спросил депутат.

Приятно удивить членов комитета по собственности министр финансов не смог:

– Там история такая: списание производится за счет части доходов от реализации в регионах инвестиционных проектов, которые должны поступить в федеральный бюджет. Мы проинвестировали примерно 1,7 млрд рублей в ряд проектов, одобренных нашим Минэкономразвития, но результатов от них пока нет. В федеральный бюджет ничего не перечислялось, и, соответственно, нет пока и списания части госдолга Омской области по этой схеме.

По мнению членов профильного комитета, решить поставленную губернатором задачу и сделать Омскую область инвестиционным регионом можно при изменении ментальности и подходов к своей деятельности всех региональных министерств. При определенных, понятных всем трудностях бюджета парламентская дискуссия была посвящена поиску путей решения.

Председатель комитета Игорь Зуга считает, что Минфин должен стать более требовательным к остальным министерствам и обеспечить правильной постановкой задач переход от бюджетно-расходного типа планирования к бюджетно-доходному.

– У министерств должна присутствовать конкуренция в получении доходов. Они должны быть озадачены не занятием политикой в той или иной области, так как это прерогатива высшего должностного лица региона, а получением доходов, в том числе для обеспечения новых KPI, установленных президентом, – заявил Зуга. – На это направлен проект закона «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Омской области», разработанный комитетом и рассматриваемый в текущей момент рабочей группой под руководством первого заместителя председателя правительства Рустама Мингазова. Согласно этому закону интегратором доходов должно быть Минимущество – основной уполномоченный орган в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Омской области.

Подтверждение своим выводам депутаты получили в ходе разговора с заместителем министра экономического развития Омской области Артемом Шиповаловым. Он отметил, что к несомненным экономическим успехам региона относится сбор в 2024 году почти 4 млн тонн зерна, а вот пояснить, почему этот успех недостаточно сказался на финансовом благополучии Омской области, замминистра затруднился. За него это сделал Игорь Зуга, по мнению которого все дело в том, что фокус внимания региональных министерств и ведомств к развитию пищевой и перерабатывающей промышленности недостаточен. Это припятствует формированию инвестиционного мышления, о котором говорил губернатор.

– Мы можем какое-то количество зерна продать – возьмем условные цифры – за рубль. А если бы мы это зерно у себя переработали и потом продали, то получили бы уже четыре рубля, – пояснил свою мысль председатель комитета по собственности. – Нам всем пора уже усвоить следующее: не только нефтяная промышленность может сегодня приносить прибыль. Глубокая переработка зерна также является эффективным способом зарабатывания денег в АПК. Причем переработка может быть разной, и наиболее перспективной в этом плане является пищевая химия. Она позволяет в процессе глубокой переработки зерна получить широкий перечень продуктов с высокой добавочной стоимостью: нативный и модифицированный крахмалы, глюкозно-фруктозные сиропы, крахмальную патоку, глюкозу, клейковину или глютен, пищевой спирт и биотопливо, биогаз и кормовую добавку. Если это направление развивать, мы получим за условную меру зерна уже не рубль, и даже не четыре, а все 20 рублей.

Свои слова Зуга подкрепил данными экспертов, согласно которым к 2030 году в России ожидается рост объема потребления зерна на промышленную переработку до 10,6 млн тонн в год, из которых до 5 млн тонн составит глубокая переработка зерна. Одним из главных достоинств предприятий пищевой химии является возможность регулирования объемов выпускаемой продукции на различных этапах, что позволяет адаптировать производственный процесс к текущим требованиям рынка и в целом повысить экономическую эффективность регионального агропромышленного сектора.

Замглавы областного Минэкономразвития пообещал прислушаться к рекомендациям членов парламентского комитета по собственности. Он добавил, что министерством по рекомендациям комитета уже разработаны изменения в Закон о стратегическом планировании, в части разработки отраслевых стратегий.

– Экономическая ситуация требует следующего подхода: дали какому-то министерству миллион – пусть оно через оговоренное время вернет в бюджет полтора миллиона. Убежден, что абсолютно все региональные министерства могут получать доходы от собственности, которой они распоряжаются. Ну или должны эффективно распоряжаться, в этом и есть наша задача как комитета: связать и показать эту цепочку – перехода от задач к действиям, – подчеркнул Игорь Зуга. – В Послании губернатора ведь очень точно все обозначено, мы готовы предоставить вам инструменты – в виде качественной законодательной базы для данного перехода.

Подводя итоги обсуждения, комитет по собственности решил рекомендовать Законодательному собранию принять проект бюджета на 2025–2027 годы во втором, окончательном, чтении.

В ходе рассмотрения других пунктов повестки дня депутаты также заслушали информацию Минимущества о мониторинге правоприменения нового регионального закона «Об учете государственного имущества и ведении реестра государственного имущества Омской области». Народные избранники отметили недостаточный прогресс заложенного ими в закон развития процесса учета объектов областной собственности со стороны министерства в связи с отсутствием правоприменительной практики реализации положений, связанных с учетом природных ресурсов (объектов), земельных участков, музейных предметов и музейных коллекций, документов Архивного фонда Российской Федерации, средств областного бюджета и территориального государственного внебюджетного фонда Омской области, находящихся в государственной собственности Омской области.

Комитет по собственности ЗСОО рекомендовал министерству имущественных отношений устранить выявленные несоответствия и проинформировать об этом членов комитета.