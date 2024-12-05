Груз уже добрался до получателей.
Омский областной студенческий отряд при поддержке сети корейской косметики KoreanButik собрал гуманитарный груз для жителей Белгородской, Брянской и Курской областей. Нуждающимся отправили тонну лекарств, продуктов длительного хранения, одежды, обуви, предметов гигиены и личного пользования.
Студотрядовцы не только собрали тонну гуманитарного груза, но также помогали формировать колонну и загружать машины. Сначала груз отправили на «ЦСКА Арену», а откуда – до места назначения. Жители приграничных регионов уже получили помощь.
Гуманитарную помощь организовали в рамках всероссийской акции «Щит добра», которая стала частью масштабного Всероссийского слета студенческих отрядов. Сам слет собрал более 12,5 тыс. участников и ветеранов движения из 89 регионов России и дружественных стран.