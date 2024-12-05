На конференции обсуждались вопросы развития интеграции производства, исследований и их реализации, а также сотрудничество и обмен в области образования между странами ШОС.

Международная конференция «Шелковый путь-2024» открылась 2 декабря в городе Янлин (КНР). Организатором мероприятия является департамент образования правительства провинции Шэньси в сотрудничестве с ведущими университетами Китая.

В программу конференции включено 5 научных семинаров, направленных на обмен опытом и сотрудничество в области образования, а также 9 специализированных семинаров, посвященных различным аспектам интеграции производства. Эксперты обсуждали различные аспекты научных исследований в ключевых отраслях энергетики и химической инженерии, электротехники, аэрокосмической промышленности, экологической защиты плато и высококачественного развития бассейна реки Хуанхэ.

Кроме китайских ученых участие в конференции приняли также представители вузов России, Ирана и других стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). После торжественного открытия конференции состоялась церемония подписания меморандумов о сотрудничестве. От Омского ГАУ в церемонии принял участие проректор по экономике и информатизации Виталий Помогаев. Подписанные проекты документов закрепили намерения сторон развивать международное сотрудничество в области производства, образования и научно-исследовательских коллабораций.