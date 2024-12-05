В преддверии Дня Героев Отечества состоялся концерт «Мы вместе», на вырученные средства приобретут вещи и предметы первой необходимости для бойцов в зоне спецоперации.

В преддверии Дня Героев Отечества в Омском РЦСО прошел благотворительный концерт «Мы вместе». В нем приняли участие омские музыканты и исполнители. С экрана омский боец с позывным «Артист» исполнил концертный номер.

– Наш земляк, омский боец с позывным «Артист», про которого уже неоднократно рассказывал. Бойцы служат в ДНР. На протяжении двух лет держим связь с подразделением, регулярно оказываем помощь нашим землякам-участникам СВО. Отправляем все те вещи, которые помогают беречь личный состав и приближать победу, – отметил спикер областного парламента Александр Артемов.

Творческие коллективы представили зрителям более 30 номеров и музыкальных композиций, исполнили патриотические песни. В фойе работала передвижная выставка «Отец солдата» Нововаршавской детской школы искусств.

В ходе концерта Александр Артемов вручил заместителю председателя Омского городского совета Светлане Студеникиной грамоту от командования 242-го учебного центра ВДВ и медаль «За помощь фронту».

– Всех нас объединило одно общее дело, одна общая цель – оказание поддержки нашим ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции, – подчеркнул Артемов.

Все вырученные средства пойдут на приобретение вещей и предметов первой необходимости для бойцов СВО.