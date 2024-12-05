Молодожены были знакомы и до того, как мужчина попал в исправительное учреждение.

В омской колонии № 7 состоялась свадьба. Мужем и женой стали осужденный Игорь К. и Екатерина К.

– Молодые люди состояли в отношениях на протяжении трех лет до осуждения Игоря, который в настоящее время отбывает наказание в колонии. Решение о бракосочетании пара приняла спустя четыре года, – сообщили в пресс-службе УФСИН.

Церемонию провела сотрудница Советского отдела ЗАГСа Юлия Шапошникова. Она же вручила молодоженам свидетельство о заключении брака.

Заместитель начальника учреждения Андрей Быков отметил, что создание семьи положительно влияет на осужденных. Это способствует укреплению социальных связей и успешной адаптации к жизни после освобождения.