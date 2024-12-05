Омск-Информ
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·Политика

Также сотрудникам не рекомендуют перекладывать работу на коллег и обсуждать их личную жизнь.

Администрация Омска готовится внести изменения в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих. Раздел III «Этические правила служебного поведения муниципальных служащих» будет дополнен целым рядом приложений.

Среди них – единая модель ценностей и миссии администрации города Омска, профессиональных и личностных качеств (компетенций), которыми необходимо руководствоваться при осуществлении профессиональной служебной деятельности; инструкция по профессиональному взаимодействию; стандарт внешнего вида муниципальных служащих администрации города Омска.

В основном эти требования напоминают корпоративные правила, принятые во многих компаниях. Нужно с уважением относиться к гражданам, профессионально выполнять свои обязанности, работать в команде, проявлять гибкость, соблюдать субординацию, самостоятельно выполнять свою работу, а не перекладывать ее на коллег, быть сдержанным и стрессоустойчивым, а также не обсуждать личную жизнь коллег.

Самое интересное приложение – номер 3 – касается внешнего вида муниципальных служащих.

– Муниципальному служащему при исполнении должностных обязанностей не рекомендуется ношение: одежды и обуви спортивного и пляжного стиля; одежды и аксессуаров с вызывающими принтами. Следует отдавать предпочтение сдержанным цветовым решениям и классическим моделям одежды и обуви, – говорится в документе. – Не рекомендуется пользоваться парфюмерией, имеющей резко выраженный и доставляющий неудобства окружающим запах, а также косметикой вызывающе ярких цветов.

Чем вызваны грядущие изменения, не уточняется. Обычно такие правила вводятся, когда накапливается критическая масса жалоб на поведение сотрудников.

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·Политика

Также сотрудникам не рекомендуют перекладывать работу на коллег и обсуждать их личную жизнь.

Администрация Омска готовится внести изменения в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих. Раздел III «Этические правила служебного поведения муниципальных служащих» будет дополнен целым рядом приложений.

Среди них – единая модель ценностей и миссии администрации города Омска, профессиональных и личностных качеств (компетенций), которыми необходимо руководствоваться при осуществлении профессиональной служебной деятельности; инструкция по профессиональному взаимодействию; стандарт внешнего вида муниципальных служащих администрации города Омска.

В основном эти требования напоминают корпоративные правила, принятые во многих компаниях. Нужно с уважением относиться к гражданам, профессионально выполнять свои обязанности, работать в команде, проявлять гибкость, соблюдать субординацию, самостоятельно выполнять свою работу, а не перекладывать ее на коллег, быть сдержанным и стрессоустойчивым, а также не обсуждать личную жизнь коллег.

Самое интересное приложение – номер 3 – касается внешнего вида муниципальных служащих.

– Муниципальному служащему при исполнении должностных обязанностей не рекомендуется ношение: одежды и обуви спортивного и пляжного стиля; одежды и аксессуаров с вызывающими принтами. Следует отдавать предпочтение сдержанным цветовым решениям и классическим моделям одежды и обуви, – говорится в документе. – Не рекомендуется пользоваться парфюмерией, имеющей резко выраженный и доставляющий неудобства окружающим запах, а также косметикой вызывающе ярких цветов.

Чем вызваны грядущие изменения, не уточняется. Обычно такие правила вводятся, когда накапливается критическая масса жалоб на поведение сотрудников.

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