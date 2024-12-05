Травмы занимают лишь четвертое место в топе. Чаще всего омичи обращаются с травмами головы.

Минздрав Омской области назвал самые частые причины вызова скорой помощи жителями региона. Своеобразный топ-5 возглавляют обострения хронических заболеваний, далее идут инфекционные заболевания (инфекции верхних и нижних дыхательных путей), на третьем месте – обострения хронических заболеваний нервной системы.

Также в списке травмы (четвертая причина вызовов) и острая хирургическая или гинекологическая патология (пятое место), сообщает портал НГС55. Что касается травм, то в каждом десятом случае это травмы головы.

Скорую помощь также часто вызывают из-за различных переломов. «Лидером» в этом сегменте является перелом голени (29 % случаев), далее следует закрытый перелом грудной клетки (20,6 %), и на третьем месте идут переломы предплечья и бедренной кости (12 %).

Добавим, что в период роста инфекционных заболеваний нагрузка на службу скорой помощи возрастает.