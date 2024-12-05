Сейчас, когда начинаются дедлайны и беготня по магазинам, важно следить за своим состоянием и помогать организму.

Больше двигаться, высыпаться и не работать на износ. Следуя этим трем простым, но эффективным правилам, можно без потерь для здоровья пройти предновогодний период, говорит эксперт по нутрициологии София Соколова.

– Первый совет: добавить движение в свою жизнь, например ходьбу. Когда человек на работу и обратно ездит на автомобиле, у него возникает иллюзия, что он весь день в движении. Но на самом деле задачу так не решить, и шагомер в смартфоне сможет это доказать, – цитирует специалиста «Газета.RU». – Выходите из дома пораньше, возвращайтесь чуть позже, прокладывайте новые маршруты и хотя бы часть пути проходите пешком. Нормой для человека является дистанция в 10 тысяч шагов, но для начинающего это может быть сложно. Стоит начать с постепенного увеличения количества ходьбы: например, дополнительно 15 минут утром и вечером.

Соколова также посоветовала вспомнить о «советской» физкультуре. Она отнимет не более трех минут в день: наклоны вправо и влево, разминка шеи и рук, несколько приседаний и отжиманий от стены. Ничего сложного, а польза огромная. Если на работе нет возможности сделать гимнастику, достаточно встать, немного походить, размять шею, плечи, спину.

– Второй совет: больше спите. Женщине необходим покой как минимум на два часа больше, чем мужчине, из-за разницы в физиологии. Первым для сна необходимо 9–10 часов, а вторым хватит и 7–8. Обеспечьте себе стабильный режим в будни и выходные, чтобы сохранять энергию и молодость, – советует эксперт.

И третье простое правило от Софии Соколовой – не работать на износ. Организм не может постоянно выдерживать тяжелые нагрузки и рано или поздно даст обратную реакцию. Так что уважайте свое тело и заботьтесь о нем. Иначе в новогодние праздники будете лежать пластом и пропустите все интересное.