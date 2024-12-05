За счет высокой влажности и не теплого ветра на улице гораздо прохладнее, чем показывает градусник.

Стоящая в Омске оттепель довольно коварна по отношению к горожанам. Несмотря на то что градусники показывают вполне комфортные –5 °С, по ощущениям на улице гораздо холоднее. Сказывается влияние высокой влажности и ветра западного направления. Такая погода ждет омичей и в четверг, 5 декабря.

Популярные метеосайты сообщают, что днем в городе будет –4…–6 градусов, ожидается юго-западный ветер скоростью от 5 до 9 м/с и влажность около 90 %. По ощущениям это примерно –11 градусов, так что омичам стоит теплее одеваться – именно в такие переменчивые периоды люди чаще всего ловят различные вирусы и простужаются.

Аналогичная погода ожидается и в пятницу, 6 декабря, а вот в выходные похолодает почти до –15 градусов.