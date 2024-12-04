Мужчина пропал в середине октября.

Омская полиция объявила в розыск пропавшего без вести 61-летнего Юрия Назарукова. 10 октября 2024 года мужчина ушел из дома, который находится в СНТ «Содружество», и до сих пор не вернулся.

Пропавшему мужчине на вид 60–65 лет, его рост 170–175 см. У Юрия Назурукова худощавое телосложение, седые длинные волосы, есть борода и усы. На момент пропажи был одет в коричневую кожаную куртку, темные брюки и ботинки, клетчатую кепку.

У омича есть особая примета – шрам на верхней губе. Если у вас есть информация о местонахождении Юрия, сообщите в полицию по телефонам 79-24-02 или 102.

Фото: УМВД России по Омской области