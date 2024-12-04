Мужчина хотел сэкономить на ремонте труб, а получил уголовное дело.

В Исилькульском районе произошла необычная попытка кражи. В полицию позвонили очевидцы и рассказали, что неизвестный мужчина хочет украсть дорожный знак, который находится на 7 км трассы Исилькуль – Полтавка. На знаке было название населенного пункта «п. Алексеевский».

На место происшествия отправился участковый, где его встретил очевидец. К этому моменту подозрительный мужчина уже успел скрыться. Оказалось, бдительный омич успел снять на видео злоумышленника. Видеозапись помогла установить личность подозреваемого, им оказался 67-летний житель райцентра.

67-летний пенсионер рассказал, что украл дорожный знак, чтобы отремонтировать дома трубы. Проезжавший мимо водитель помешал сельчанину. У подозреваемого забрали ножовку по металлу, которой он пытался спилить дорожный знак. Также на него завели уголовное дело за попытку кражи.