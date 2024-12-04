Субсидия из областного бюджета выделена в рамках подготовки к «Празднику Севера – 2025».
В рамках подготовки к «Празднику Севера – Азово 2025» будет проведен ремонт кровель и помещений пяти школ. Соответствующее поручение дал губернатор Виталий Хоценко.
На субсидию из областного бюджета приведут в порядок гимназию и школу № 2 в райцентре Азово, а также учебные заведения в селах Привальное, Звонарев Кут и Гауф.
– Готовимся к «Празднику Севера». В 2025 году нашу зимнюю сельскую олимпиаду будет принимать Азовский район. В рамках подготовки поставил задачу привести в порядок Азовскую гимназию, Азовскую школу № 2, Приваленскую, Гауфскую и Звонаревокутскую школы. В этих учреждениях необходимо провести ремонт кровель и помещений. Средства на эти цели выделили из областного бюджета, – сообщил Виталий Хоценко.
Ответственным за качество и исполнение работ в срок он назначил главу Азовского района Дмитрия Дизера.