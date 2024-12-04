Правительство Омской области под руководством Виталия Хоценко установило требования к летним кафе, реализующим алкоголь.

С 1 марта 2025 года вступают в силу новые требования на торговлю алкоголем в летних кафе. Теперь для этого нужно будет получать специальный документ, выдавать который будут региональные власти.

В постановлении правительства, принятом на заседании под руководством губернатора Виталия Хоценко, закреплены следующие требования: наличие правоустанавливающих документов на объект общепита и земельный участок, соответствие правилам благоустройства, наличие ограждения, вывески, расстояние от объекта общепита до сезонного зала должно составлять не более 10 метров. При размещении сезонного зала на эксплуатируемой кровле, террасе требуется заключение специализированной организации о несущей способности конструкций кровли, террасы здания.

Региональные требования будут распространяться на сезонные залы при объектах общепита, реализующих крепкую алкогольную продукцию, а также пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Дополнительную лицензию на продажу алкоголя с указанием местоположения сезонного зала получать не нужно. Летние кафе будут работать с 1 апреля по 1 ноября.

Документ, подтверждающий соответствие сезонного зала установленным требованиям, будет выдаваться Минэкономразвития Омской области на срок до 5 лет.