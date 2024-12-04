За решеткой он провел уже 17 лет, и у него были проблемы с сосудами.

Игорь Фомин, приговоренный к пожизненному заключению. Как В минувший понедельник, 2 декабря, в городе Соликамске умер 70-летний уроженец Омской области, приговоренный к пожизненному заключению. Как сообщает «СуперОмск», причиной, по предварительным данным, стало заболевание сосудов.

Фомин получил пожизненное заключение за убийства, разбои и мошенничество, совершенные во второй половине 2000-х годов в Омской области. Мужчина, будучи мастером спорта по стрельбе, нападал с обрезом на таксистов в безлюдных местах, убивал их, а тела выбрасывал на свалку или закапывал. Похищенные машины он продавал по запчастям. За четыре года он убил троих таксистов.

Суд приговорил омича к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима и возмещением материального ущерба и морального вреда размером 1 млн рублей. Житель Омской области отбывал наказание с 2007 года.