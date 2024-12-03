Омск-Информ
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·Общество

Автоинспекторы нашли многочисленные нарушения в правилах перевозки пассажиров.

Госавтоинспекция провела на территории Омской области проверку пассажирского транспорта. Во время рейда автоинспекторы проверили более 200 единиц транспорта и выявили 65 нарушений.

Так, на три нарушения были связаны с управлением пассажирским транспортом с неисправностями или в условиях, когда запрещена эксплуатация. Также автоинспекторы обнаружили 11 нарушений правил перевозки пассажиров и 16 нарушений использования ремней безопасности.

Кроме того, в числе нарушений были: правила остановки и стоянки, несоблюдение требований дорожных знаков, управление транспортом без путевого листа и вождение транспорта, который не прошел техосмотр.

·Общество

Автоинспекторы нашли многочисленные нарушения в правилах перевозки пассажиров.

Госавтоинспекция провела на территории Омской области проверку пассажирского транспорта. Во время рейда автоинспекторы проверили более 200 единиц транспорта и выявили 65 нарушений.

Так, на три нарушения были связаны с управлением пассажирским транспортом с неисправностями или в условиях, когда запрещена эксплуатация. Также автоинспекторы обнаружили 11 нарушений правил перевозки пассажиров и 16 нарушений использования ремней безопасности.

Кроме того, в числе нарушений были: правила остановки и стоянки, несоблюдение требований дорожных знаков, управление транспортом без путевого листа и вождение транспорта, который не прошел техосмотр.