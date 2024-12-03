Омск-Информ
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·Происшествия

В Азовском районе произошел пожар в частном доме.

Сегодня, 3 декабря, в деревне Гауф Хутор Азовского района произошел пожар. Очевидцы позвонили в ГУ МЧС России по Омской области в 16:40.

Загорелся двухквартирный частный дом. Площадь пожара составила 320 квадратных метров. До приезда пожарных из горящего дома вывели женщину.

Тушением огня занимаются 20 спасателей и шесть пожарных машин. Открытое горение удалось ликвидировать к 20:18. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

·Происшествия

В Азовском районе произошел пожар в частном доме.

Сегодня, 3 декабря, в деревне Гауф Хутор Азовского района произошел пожар. Очевидцы позвонили в ГУ МЧС России по Омской области в 16:40.

Загорелся двухквартирный частный дом. Площадь пожара составила 320 квадратных метров. До приезда пожарных из горящего дома вывели женщину.

Тушением огня занимаются 20 спасателей и шесть пожарных машин. Открытое горение удалось ликвидировать к 20:18. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области