Прокуратура провела проверку, результатом которой стал крупный штраф оператору.

В Омской области прокуратура провела проверку после жалобы омича на мошенников. Сотрудники ведомства выяснили, что в декабре 2023 года один из операторов сотой связи допустил в свою сеть вызов из Китая с подменным номером, который использовал нумерацию, соответствующую российской системе.

В результате у омича похитили 420 тыс. рублей под предлогом перевода денег на «безопасный счет». Прокуратура завела на оператора связи административное дело по статье «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи».

В результате оператора оштрафовали на 600 тыс. рублей. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, ведется расследование.