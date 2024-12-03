Омск-Информ
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·Происшествия

Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники полиции.
Сегодня около 15:50 в районе пересечения улиц Авиационной и Володарского случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 46-летний мужчина на «газели» сбил 11-летнюю девочку.
В момент аварии школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ей понадобилась медицинская помощь.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
·Происшествия

Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники полиции.
Сегодня около 15:50 в районе пересечения улиц Авиационной и Володарского случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 46-летний мужчина на «газели» сбил 11-летнюю девочку.
В момент аварии школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ей понадобилась медицинская помощь.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.