Такая погода будет наблюдаться лишь в некоторых районах. В городе будет максимум –2 °С.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в среду, 4 декабря, в Омской области ожидается переменная облачности. Температура воздуха составит –3...+2 градуса, ветер – 6–11 м/с. Местами в регионе ожидаются небольшие осадки, на дорогах – гололедица.

По данным Gismeteo, в Омске будет –2...–4 градуса. Ветер усилится до 9–10 м/с. Осадков не ожидается.