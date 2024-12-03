Для получения денег в собственность муниципалитета передадут 22 объекта АО «Тепловая компания».

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам муниципальной собственности депутаты приняли решение о передаче в собственность города 22 объектов АО «Тепловая компания». Это позволит привлечь из федерального бюджета 500 млн рублей на ремонт теплосетей.

Объекты, которые станут муниципальной собственностью, находятся в Старом Кировске, городке Нефтяников и других районах Омска. Как пояснил замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Артем Калашников, если этого не сделать, город не получит денег на ремонт сетей.

– В случае непринятия тепловых сетей в муниципальную собственность города Омска возникнет угроза прекращения теплоснабжения потребителей, получающих тепловую энергию по указанным теплосетям, – цитирует чиновника портал «Город55».

Как уточнил председатель комитета Максим Астафьев, федеральные средства будут поступать в течение трех лет. Ремонтировать сети планируется летом.