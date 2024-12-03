Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Она вернулась в родной город после работы в «Известиях», на Пятом канале и «Рен ТВ».
Главным редактором муниципального телеканала «Омск ТВ» стала Екатерина Шипилова.
– Я рада вернуться на омское телевидение. Создавать новости, освещая темы родного города. Имея федеральный опыт работы в СМИ, надеюсь, что смогу сделать информационную картину дня на «Омск ТВ» насыщенной, любопытной, острой и полезной, – отметила Шипилова.
Шипилова начала карьеру телевизионного журналиста на 12 канале в 2004 году, будучи студенткой ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Работала корреспондентом в новостях, затем ведущей. Была автором программ «Диалог с губернатором» и «Акценты недели». С 2022 года Екатерина работала в медиахолдинге «Известия», выходила в эфир Пятого канала, «Рен ТВ» и петербургского регионального «78 телеканала».
·Общество

Она вернулась в родной город после работы в «Известиях», на Пятом канале и «Рен ТВ».
Главным редактором муниципального телеканала «Омск ТВ» стала Екатерина Шипилова.
– Я рада вернуться на омское телевидение. Создавать новости, освещая темы родного города. Имея федеральный опыт работы в СМИ, надеюсь, что смогу сделать информационную картину дня на «Омск ТВ» насыщенной, любопытной, острой и полезной, – отметила Шипилова.
Шипилова начала карьеру телевизионного журналиста на 12 канале в 2004 году, будучи студенткой ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Работала корреспондентом в новостях, затем ведущей. Была автором программ «Диалог с губернатором» и «Акценты недели». С 2022 года Екатерина работала в медиахолдинге «Известия», выходила в эфир Пятого канала, «Рен ТВ» и петербургского регионального «78 телеканала».