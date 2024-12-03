Потерявшим дома жителям региона продолжают выдавать сертификаты на покупку нового жилья, а также компенсации на капремонт и за потерю имущества.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился выделить дополнительные средства для выплат на приобретение жилья пострадавшим от весеннего паводка жителям Усть-Ишима. Из резервного фонда региона на эти цели региональное правительство направило еще 49,8 млн рублей.

Как сообщили в облправительстве, уже 100 домов в Усть-Ишимском районе специальная комиссия признала утраченными. Сертификаты на покупку нового жилья на общую сумму 385,9 млн рублей выдали 237 сельчанам. Воспользоваться устьишимцы успели пока только одиннадцатью сертификатами. Они купили на эти средства четыре жилых помещения в Омске, еще два – в Усть-Ишиме, одно – в Тевризе и одно – в Любинском районе.

Отметим, что ранее из бюджета региона также выплатили 77,8 млн рублей на капитальный ремонт 171 пострадавшего от паводка дома в Усть-Ишиме. Эту меру поддержки, которая составляла сначала 7 тыс. рублей за квадратный метр, потом увеличили до 9 тыс. рублей за квадратный метр.

Отметим также, что более 8 тыс. жителей Омской области получили компенсации за поврежденное паводком имущество (50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей). Единовременная выплата в связи с паводком составляет 10 тыс. рублей.

Глава региона Виталий Хоценко лично контролирует своевременность оказания социальной помощи пострадавшим жителям Усть-Ишимского района.