Молодой человек стал жертвой банды вымогателей, действовавшей в Марьяновском районе области.

В Марьяновском районе Омской области задержали четырех участников банды вымогателей, действовавшей на территории этого муниципалитета. Одной из их жертв стал сын погибшего участника СВО.

18-летний молодой человек захотел продать свой ВАЗ 2005 года и приобрести взамен более современный автомобиль. Парень обратился к 32-летнему жителю района, который занимается куплей-продажей подержанных автомобилей. Тот предложил обменять ВАЗ на китайский автомобиль «Лифан» с доплатой в 400 тыс. рублей.

– Не имея всей суммы, молодой человек получил отсрочку платежа без указания точного срока. Впоследствии продавец потребовал немедленной оплаты, после чего, не получив денег, забрал «лифан» и потребовал еще 1,4 млн рублей, – сообщили об обстоятельствах дела в полиции. – Молодого человека вынудили написать расписку, но нотариус не заверил сомнительный документ. Попытка оформить на него кредит в банке также не удалась. Он был освобожден только после вмешательства своей матери.

Как уточнили в региональном УФСБ, 1,4 миллиона рублей, которые с покупателя «лифана» требовал продавец, были выплатой за погибшего на СВО отца парня.

– Организованная преступная группа лиц, состоящая из 4 жителей Марьяновского района Омской области, оказывая психологическое воздействие, под угрозой физической расправы вымогали денежные средства в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей у 18-летнего гражданина, который должен был получить выплату за отца, погибшего в зоне проведения СВО, – рассказали в ФСБ.

Членов банды задержали в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. На них завели уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Как сообщили в областной прокуратуре, суд по ходатайству следствия заключил их под стражу сроком на два месяца.