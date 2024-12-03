Молодой житель Курской области находился в федеральном розыске за избиение человека.

Сотрудники омской полиции вместе с представителями Росгвардии провели очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов. В общей сложности они посетили 750 объектов, где живут и работают приезжие, и проверили около 700 человек.

В одном из хостелов в центре Омска был задержан 23-летний житель Курской области, находящийся в федеральном розыске. Молодой человек совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Парня доставили в отдел полиции и передали представителям УФСИН.

Кроме того, проверяющие выявили 123 административных правонарушения в сфере миграции: нарушение правил въезда либо режима пребывания на территории Российской Федерации, незаконное осуществление трудовой деятельности, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, а также привлечение к незаконной трудовой деятельности иностранцев. Так, десять гастарбайтеров, не имея патентов, занимались заливкой и армированием фундамента на новом строящемся объекте возле села Лузино. Прямо с рабочего места они отправились с полицейскими, а вскоре будут депортированы из страны.

По итогам рейдов решается вопрос о возбуждении 8 уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ.