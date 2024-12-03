Омск-Информ
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·Политика

В департаменте образования Омска появился еще один заместитель директора.

В понедельник, 2 декабря, стало известно о назначении в мэрии Омска. По данным «СуперОмска», заместителем директора департамента образования назначена Ксения Маковская.

В 2020 году специалист стала победителем кадрового конкурса в министерстве образования Омской области. Она подавала документы на пост начальника отдела государственных закупок ведомства.

Отметим, что у директора департамента образования Ларисы Крючковой до последнего момента было три заместителя: Оксана Баранова, Владимир Гофман и Богдан Дацюк.

·Политика

В департаменте образования Омска появился еще один заместитель директора.

В понедельник, 2 декабря, стало известно о назначении в мэрии Омска. По данным «СуперОмска», заместителем директора департамента образования назначена Ксения Маковская.

В 2020 году специалист стала победителем кадрового конкурса в министерстве образования Омской области. Она подавала документы на пост начальника отдела государственных закупок ведомства.

Отметим, что у директора департамента образования Ларисы Крючковой до последнего момента было три заместителя: Оксана Баранова, Владимир Гофман и Богдан Дацюк.