Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин украшения его снял.

В конце ноября в аэропорту «Омск-Центральный» прозошла кража, сообщает «СуперОмск». Выяснилось, что 24-летний безработный омич собирался отправиться в Москву. Во время досмотра на входе в здание аэропорта мужчина положил в корзинку для личных вещей золотой перстень с камнем, но украшение пропало.

Вчера, 1 декабря, омич обратился в полицию. Он рассказал, что за пару недель до кражи купил перстень за 37 тыс рублей. Вскоре полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный мужчина, который ранее был судимым за кражу. Свою вину он признал, но перстень до сих пор не нашли.