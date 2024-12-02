Омск-Информ
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·Общество

Проверка затронет не только регоператора, но и УДХБ, управляющие компании и Роспотребнадзор.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил провести проверку жилищно-коммунального законодательства. Поводом для нее стали жалобы в соцсетях на проблемы с вывозом мусора.

Во время проверки прокуратура даст оценку деятельности регоператора по обращению с ТКО ООО «Магнит», а также Управления дорожного хозяйства и благоустройства и управляющих компаний.

Помимо этого, ведомство проанализирует деятельность омского Роспотребнадзора в части контрольных полномочий по исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

·Общество

Проверка затронет не только регоператора, но и УДХБ, управляющие компании и Роспотребнадзор.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил провести проверку жилищно-коммунального законодательства. Поводом для нее стали жалобы в соцсетях на проблемы с вывозом мусора.

Во время проверки прокуратура даст оценку деятельности регоператора по обращению с ТКО ООО «Магнит», а также Управления дорожного хозяйства и благоустройства и управляющих компаний.

Помимо этого, ведомство проанализирует деятельность омского Роспотребнадзора в части контрольных полномочий по исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.