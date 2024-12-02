Ее не могут найти уже двое суток.

В Омской области пропала 15-летняя Екатерина Зайцева. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», в последний раз ее видели 30 ноября в Полтавке на улице 4-й Восточной.

Девушка одета в черную куртку до пояса с капюшоном, белую шапку, черные брюки и белые кроссовки.

Тех, кто видел подростка, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102 для мобильных).