Виртуозы кулинарии, российские шеф-повара Дмитрий Азаров и Евгений Чукалкин проведут в Омске два гастроужина в атмосфере кулинарного шоу.

У омских гурманов есть уникальная возможность насладиться изысканными блюдами на гастроужинах от знаменитых шефов. Победитель и призер престижных чемпионатов, в том числе Шеф A LA RUSSE (А-ля Русс), «Кулинарная олимпиада в Германии», бренд-шеф ассоциации кулинаров Свердловской области Евгений Чукалкин блеснет своим мастерством в ресторане «Станция Сады».

В меню гастроужина: печеночный паштет в свекольной глазури; уральская шаньга с картофелем и копченым окунем; спинка лося с грибами и лесными ягодами; речной судак с запеканкой из корня сельдерея; черемуховый тарт с брусникой и белым шоколадом. Стоимость 4000 рублей, всем гостям welcome drink. Начало в 19 часов 6 декабря.

Не менее титулованный его коллега, призер и победитель профессиональных соревнований международного уровня шеф-повар Дмитрий Азаров (соревнования «Асахи-Суши»; фестиваль «Мир Вкуса»; открытый чемпионат России по поварскому искусству «Мир ресторана» и многие другие) проведет феерический праздник вкуса в бранч-баре «Гении пьют кофе».

В меню гастроужина: вулканический хлеб с маслом морского ежа с икрой кижуча; тартар из оленя с кремом из эстрагона; закуска из чавычи с соусом из шпината с морским виноградом и хрустящим яйцом; филе трубача на картофельном креме с луковой эспумой; филе утки с яблочным татеном с соусом из океанического шиповника; командорский гриб с соусом из морошки.

Стоимость 5000 рублей, всем гостям welcome drink. Начало в 19 часов 7 декабря.

Возможность попробовать блюда высокого кулинарного искусства и насладиться потрясающей атмосферой кулинарного шоу – такое невозможно пропустить!

Резерв столов «Станция сады»: https://omsksad.com +7 (913) 633-77-22. Резерв столов «Гении пьют кофе»: +7 (3812) 29-22-11.

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