Омск-Информ
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·Происшествия

Пламя вспыхнуло сразу в двух отсеках.
Сегодня в Омске загорелся речной буксир-толкач. Как сообщили в МЧС, сообщение поступило около 14:15. На место сразу выехали 16 пожарных на 4 автомобилях.
Горели моторный и слесарный отсеки буксира. Огонь распространился на 12 кв. м. Ликвидировать открытое горение спасателям удалось в 14:32.
В происшествии никто не пострадал. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.
·Происшествия

Пламя вспыхнуло сразу в двух отсеках.
Сегодня в Омске загорелся речной буксир-толкач. Как сообщили в МЧС, сообщение поступило около 14:15. На место сразу выехали 16 пожарных на 4 автомобилях.
Горели моторный и слесарный отсеки буксира. Огонь распространился на 12 кв. м. Ликвидировать открытое горение спасателям удалось в 14:32.
В происшествии никто не пострадал. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.