На слете, посвященном 60-летию образования студенческих отрядов Омской области, соберутся около 1000 участников.

В следующий понедельник, 9 декабря, состоится юбилейный слет студенческих отрядов Омской области, приуроченный к 60-летнему юбилею организации. Кульминацией праздника станет торжественный концерт в Музыкальном театре, на котором ожидается почти 1000 участников: студенты, ветераны движения и представители работодателей.

Как отметил председатель правления Омского областного студенческого отряда Алексей Потейко, на юбилейный слет приедет множество гостей из разных регионов страны.

– Для нас это в первую очередь подведение итогов прошедшей пятилетки, за которую Омский областной студенческий отряд добился многих побед, а главное, сформировал большую команду, которая сегодня готова решать не только региональные, но и федеральные задачи, – отметил Потейко. – Именно этот год стал большим шагом во взаимодействии с ветеранами студенческих отрядов. Сегодня выстроена серьезная система наставничества, когда отряды общаются с ветеранами, и мы черпаем от них идеи и энергию, в свою очередь заряжая их новой молодежной атмосферой движения.

Для юбилейных торжеств омские студотрядовцы готовят интерактивную экспозицию «ООСО – сквозь времена». Также пройдет награждение штабов образовательных организаций и участников студенческих отрядов, вложивших вклад в развитие движения за пройденные 5 лет.