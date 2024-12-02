В насыщенную программу рабочей поездки были включены посещения производственных предприятий, объектов соцкультбыта и семей участников СВО.

Глава Омского района Геннадий Долматов и председатель районного Совета Юрий Тетянников совершили рабочую поездку по населенным пунктам Богословского сельского поселения. Значительную часть программы поездки составили посещения производственных предприятий. Долматов и Тетянников побывали, в частности, на производственной площадке компания «Ризолин» в селе Ульяновка. Организация работает на рынке строительных материалов и с 2007 года выпускает самоклеющиеся гидроизоляционные рулонные битумно-полимерные материалы. На предприятии трудоустроены 15 человек, 14 из которых – жители Омского муниципального района. В целях расширения производства в 2025 году планируется строительство склада для сырья и материалов.

О планах развития сообщили также руководители ООО «Ульяновское», которое производит гидравлические грабли, косилки, а также запасные части и их комплектующие. Продукция предприятия востребована среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области и в других регионах. На сегодняшний день в «Ульяновском» трудоустроены 32 человека.

Разговор с работниками промпредприятий был продолжен во время схода граждан. Основной темой беседы на нем стало подтопление территории. Эта ситуация на контроле, заверил жителей Ульяновки глава района. Помимо паводковой ситуации, был вопрос о ремонте памятника участникам Великой Отечественной войны. Геннадий Долматов поручил главе поселения привести в порядок мемориал к юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в следующем году. Не теряет актуальности тема благоустройства и состояния внутрипоселковых дорог. Глава района заверил, что администрация будет привлекать дополнительные средства на дорожное строительство, участвуя в региональных программах софинансирования.

На сходе граждан в селе Богословка был поднят вопрос о капитальном ремонте местной школы, расположенной в двух зданиях 1961 и 1985 года постройки. В настоящее время в Богословской СОШ идет масштабная модернизация, а о готовности здания говорит уже тот факт, что прием граждан главой района и командой администрации муниципалитета проводился в обновленных стенах.

В Омском районе уделяют большое внимание поддержке семей участников СВО. На этот раз Геннадий Долматов и Юрий Тетянников навестили семью мобилизованного жителя Новомосковки Руслана Кононова. Дома его ждут жена Мария и трое сыновей. Все просьбы супруги бойца руководители района взяли в работу, и они обязательно будут выполнены.