Мужчина делал это в период особого противопожарного режима, когда в лес ходить запретили.

Муромцевский районный суд Омской области рассмотрел жалобу местного жителя на постановление начальника отдела Муромцевского лесничества. В октябре главный лесничий оштрафовал мужчину на 40 тыс. рублей за нахождение в лесу в период особого противопожарного режима, что является нарушением правил пожарной безопасности.

В суде мужчина подтвердил, что 15 мая ходил в лес. Он собирал там черемшу.

В итоге суд посчитал, что наказали мужчину справедливо. Однако, учитывая, что это первое его нарушение, которое к тому же не вызвало никаких последствий, размер штрафа уменьшили с 40 до 20 тыс. рублей.

Судебный акт пока не вступил в законную силу. Его мужчина также может обжаловать.