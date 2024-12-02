Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

После нескольких морозных дней в город вернулась теплая зимняя погода.

Наступившая рабочая неделя в Омске будет сопровождаться теплой погодой с температурой воздуха около –5 градусов. Небольшой снег и похолодание ожидаются ближе к выходным, а пока нужно ловить момент: покрытые белым снегом деревья сделали Омск похожим на сказочный лес.

Температура воздуха сегодня, 2 декабря, будет постепенно повышаться, ветер южного направления принесет тепло. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст. Осадков синоптики не прогнозируют. Идеально для прогулок на воздухе и атмосферных фотографий.  

1175
·Общество

После нескольких морозных дней в город вернулась теплая зимняя погода.

Наступившая рабочая неделя в Омске будет сопровождаться теплой погодой с температурой воздуха около –5 градусов. Небольшой снег и похолодание ожидаются ближе к выходным, а пока нужно ловить момент: покрытые белым снегом деревья сделали Омск похожим на сказочный лес.

Температура воздуха сегодня, 2 декабря, будет постепенно повышаться, ветер южного направления принесет тепло. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст. Осадков синоптики не прогнозируют. Идеально для прогулок на воздухе и атмосферных фотографий.  

1175