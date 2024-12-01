Сокращение количества уроков в день может снизить нагрузку на детей и педагогов без ущерба для качества знаний.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением снизить количество уроков в школе. Депутат заявила, что сокращение уроков не скажется на качестве образования, а позволит разгрузить детей и педагогов.

Как пояснила Лантратова, современные образовательные программы зачастую ориентированы на академические достижения учащихся, при этом об их физическом и эмоциональном благополучии школа забывает. В результате дети испытывают хроническую усталость, стресс и проблемы со здоровьем.

– Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть подходы к образованию. Во-первых, нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности. Например, сокращение количества уроков в день может снизить нагрузку без ущерба для качества знаний, – цитирует депутата агентство ТАСС.

Также она считает, что нужно пересмотреть подход к домашним заданиям.

– Они должны быть направлены на закрепление материала, а не на механическое выполнение большого объема работы. Необходимо также учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, предоставляя возможность выбора тем и форматов выполнения заданий, – подчеркнула Лантратова.

Депутат также отметила, что в школах важно создать условия для занятия детей спортом, искусством, участия в различных кружках и секциях.