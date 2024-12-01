Для студентов будет несколько больших программ обучения, включая казахский язык и литературу.

Филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби, открытый на этой неделе в Омске, начнет обучение студентов в 2025 году, сообщил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек. Как уточнил чиновник, планируется несколько больших программ обучения.

– Мы уже в следующем году запускаем наши программы, несколько будет больших программ – и таможенное дело, и международные отношения, казахский язык и литература, – сказал министр. – Для многих наших соотечественников, которые живут на территории РФ, будет возможность получить казахстанское образование.

Саясат Нурбек подчеркнул, что для Казахстана является большой честью открытие филиала вуза в России. Омск стал первым городом, где КазНУ открыл свой филиал. Он будет располагаться в главном корпусе ОмГУ имени Достоевского на улице Фрунзе в центре города.