Игра завершилась со счетом 2:4.

Сегодня, 1 декабря, в Омске на льду «G-Drive Арены» прошел матч между «Авангардом» и «Северсталью». Игра завершилась поражением хозяев.

В первом периоде омичи быстро забросили две шайбы в ворота гостей (отличились новобранец «ястребов» Эмиль Галимов и вернувшийся в Омск Наиль Якупов). После второго гола череповчане собрались и быстро ответили шайбой в ворота «ястребов». Второй период оказался безголевым. Все решил третий период. Сначала «Северсталь» отыгралась, а следом забросила и третью шайбу. На последних минутах омичи сняли вратаря, но вместо натиска на ворота гостей получили четвертый гол в свои ворота. Матч завершился со счетом 2:4.

Следущий матч «Авангард» проведет 4 декабря на домашней арене против «Сочи». Начало в 19.30.