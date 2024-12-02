Специалист объяснила, почему рост популярности электронных сигарет – тенденция, несущая реальные риски для здоровья.

Врач по медицинской профилактике Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дарья Абросимова рассказала, чем опасны вейпы и с чего начать, чтобы бросить курить навсегда.

Люди, увлекающиеся вейпами, уверены, что электронные аналоги сигарет менее вредные, чем обычные сигареты, потому что при их использовании вдыхается не дым, а аэрозоль. Но это совершенно не так! Отсутствие дыма и неприятного сигаретного запаха вовсе не означает, что вейпы, электронные сигареты и системы нагревания табака безвредны.

Чем опасны вейпы

Электронные сигареты содержат никотин. Природный никотин в вейпах заменен химическим, что представляет большую опасность для организма. Синтетический никотин – мощный нейротоксин, который вызывает сильную зависимость, способствует возникновению сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний.

Устройства для парения содержат и другие токсичные, кроме никотина, вещества: формальдегид, тяжелые металлы. Уровни содержания некоторых металлов в паре электронной сигареты даже выше, чем в табачном дыме, что усиливает риск развития онкологических заболеваний.

Смеси для вейпов содержат растворители. Чтобы смесь «правильно» испарялась, в жидкость для вейпов добавляют глицерин, пропиленгликоль, масляный раствор витамина Е. При нагревании часть попадает в легкие в виде капель и оседает там. Это приводит к липоидной пневмонии.

– Вейп не исключает пассивное «парение». При употреблении электронных сигарет в окружающем воздухе накапливаются токсичные вещества, вдыхание которых приводит к раздражению дыхательных путей, тахикардии, повышению артериального давления, – предупреждает Дарья Абросимова.

Электронные средства доставки никотина несут скрытую опасность внезапного взрыва при нарушении их обычной работы. Взорвавшийся в руках вейпера прибор становится причиной ожогов и травм лица, верхней половины туловища, рук потребителей и окружающих людей, несет риск возникновения пожаров.

Бросить курить навсегда

Захотеть. Никто не может вас заставить, это только ваше решение. Найти плюсы в отказе от курения. Поверьте, плюсов гораздо больше, чем минусов. Приобрести новую привычку взамен курению, например, заменить курение регулярными занятиями спортом или найти хобби. Кстати, физическая активность поможет справиться с тягой к курению и снизить стресс. Уметь говорить себе «нет». Не уменьшайте дозу никотина, а бросайте курить раз и навсегда! Хвалить себя и гордиться собой. Отказ от курения – поступок сильного человека! Изменить образ жизни. Перестаньте ходить на перекуры с коллегами и посещать вечеринки, где много курящих людей. Найдите тех, кто вас поддержит и разделит с вами полезные увлечения в результате отказа от курения. Не бояться просить помощи. Врач может подсказать самый лучший путь решения проблемы, а в случае необходимости порекомендует лекарственные препараты для снижения проявлений симптомов отмены.

Будьте внимательны к себе и окружающим! Берегите здоровье!