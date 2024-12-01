Перед путешествием питомцев обязательно должен осмотреть государственный ветеринар.

С начала января по конец ноября 2024 года жители Омской области вывезли за рубеж 132 домашних животных, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Омичи путешествовали со своими питомцами в разные страны мира, в числе которых государства Европы, а также Египет, Турция, США, Китай, ОАЭ и другие.

Сотрудники Россельхознадзора проверили состояние животных и их сопроводительные документы. Ведомство напоминает, что требования различных стран могут меняться, поэтому перед путешествием нужно отслеживать их актуальность. Не ранее чем за 14 дней до поездки владельцы должны посетить станцию по борьбе с болезнями животных, чтобы государственный ветеринарный врач провел клинический осмотр животного и проставил отметки в его документе.

Также с 16 сентября этого года ввоз собак, кошек и хорьков из России в страны ЕС возможен лишь при наличии лабораторного анализа на определение количества антител к вирусу бешенства.