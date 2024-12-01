Сегодня начал действовать сезонный запрет езды на летней резине.

С 1 декабря в России начал действовать новый запрет. Теперь за езду на летней резине водителям грозит штраф в размере 500 рублей. Норма прописана в постановлении правительства, которое вступило в силу в прошлом году. Этот запрет будет применяться только в зимнее время года.

При этом, как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, повсеместно штрафовать автомобилистов за использование летней резины не будут.

– В СМИ и Telegram-каналах появился ряд публикаций о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину. Поверьте, это не так, – подчеркнула Волк.

Она также отметила, что сотрудники полиции нацелены на помощь водителям и разъяснительные работы.