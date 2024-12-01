У областной газовой компании возникли проблемы с транспортом и водителями.

В Усть-Ишимском районе возникли серьезные проблемы с заправкой баллонного газа. Жителям самого северного муниципалитета региона приходится ездить в соседнюю Тюменскую область, чтобы заправить баллоны.

Накануне в чате депутата Госдумы Оксаны Фадиной «Фадина общается 2.0» появился соответствующий пост с жалобой. Как пояснил его автор, житель Усть-Ишимского района Юрий Татаринцев, проблема возникла из-за того, что компания «Облгаз» уже больше месяца не принимает газовые баллоны для дозаправки.

– Большинство едут в Викулово Тюменской области и там на АЗС заправляют баллоны, остальные переходят на электроплиты. Глава в известность поставлен. На районном Совете мы заслушивали начальника газового участка. Она пояснила проблемы с водителями и транспортом, – рассказал Юрий Татаринцев.

Фадина посоветовала написать официальное письмо в ее электронную приемную, а также в прокуратуру Омской области, отметив, что «будет эффективнее сразу подключить все органы, наделенные полномочиями».