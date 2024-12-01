Он нашёл жертву в социальных сетях.

Дознавателем специализированного отдела УМВД России по городу Омску завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя города Череповца. Он обвиняется в совершении мошенничества.

В декабре 2023 года подозреваемый создал фейковый аккаунт «Олег Текила» в социальной сети, где просматривал объявления о покупке автозапчастей. В одной из групп он нашел омича, который хотел приобрести детали для иномарки.

Перейдя в мессенджер, обвиняемый заверил потерпевшего, что товар есть в наличии, поэтому требуется только перевести оплату. Когда мошенник получил чек, он сообщил омичу, что отправит деталь через транспортную компанию, однако даже не собирался этого делать.

Когда покупатель понял, что его обманули, сразу связался с фигурантом и сообщил, что если мужчина не вернет деньги, то он обратится в полицию. Испугавшись последствий, обвиняемый вернул средства, но покупатель все равно заявил об обмане в правоохранительные органы.

Уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд. За преступление жителю Череповца может грозить до двух лет лишения свободы. Ранее обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности.