Омск-Информ
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·Спорт

Сегодня омскую команду ждет домашний матч на «G-Drive Арене»

Сегодня, 1 декабря, омский «Авангард»  проведет домашнюю игру против череповецкой «Северстали». Игра состоится на «G-Drive Арене», начало поединка в 17:00. 

Ранее команды встречались в чемпионатах страны 88 раз. «Авангард» одержал за это время 58 побед против 26 у «Северстали». В четырех случаях зафиксирован ничейный результат. Разница заброшенных шайб: 286 – 205. В минувшем чемпионате оба матча остались за «ястребами» – 5:4 (ОТ) в Омске и 6:2 в Череповце.

·Спорт

Сегодня омскую команду ждет домашний матч на «G-Drive Арене»

Сегодня, 1 декабря, омский «Авангард»  проведет домашнюю игру против череповецкой «Северстали». Игра состоится на «G-Drive Арене», начало поединка в 17:00. 

Ранее команды встречались в чемпионатах страны 88 раз. «Авангард» одержал за это время 58 побед против 26 у «Северстали». В четырех случаях зафиксирован ничейный результат. Разница заброшенных шайб: 286 – 205. В минувшем чемпионате оба матча остались за «ястребами» – 5:4 (ОТ) в Омске и 6:2 в Череповце.