В ближайшие три года будут расти все основные показатели бюджета – доходы, расходы, дефицит и государственный долг. На черный день страна накопила уже 11 триллионов.

Глава государства Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. В следующем году доходная часть казны составит 40,296 трлн рублей, расходы – 41,469 трлн рублей, дефицит ожидается на уровне 1,173 триллиона. Прогноз по официальной инфляции – 4,5 %.

Согласно документу, в последующие годы бюджет страны будет оставаться дефицитным, доходы и расходы казны продолжат расти. По состоянию на 1 января 2026 года верхний предел государственного внутреннего долга составит 29,385 трлн рублей и за три года увеличится еще на десять триллионов. Государственный внешний долг, напротив, будет снижаться с 61 до 56 млрд долларов.

По прогнозу на начало 2025 года, объем Фонда национального благосостояния составит 11,055 трлн рублей. Ожидается его рост почти до 15 триллионов.