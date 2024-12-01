Омск-Информ
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·Общество

Автором уникальной разработки стала мать участника специальной военной операции Юлия Бойченко.

Мать участника СВО из Омской области Юлия Бойченко изобрела уникальный рюкзак-трансформер для солдат, участвующих в спецоперации. Накануне женщина презентовала свою разработку губернатору Виталию Хоценко. Он дал указание региональному Минпрому внедрить разработку в производство, организовав пошив востребованных на передовой изделий.

Рюкзак, придуманный омичкой, трансформируется в 6 предметов: полог, дождевик, вместительный рюкзак, спальный мешок, настил и носилки. Как рассказала Юлия Бойченко, на идею изобретения ее натолкнул сын, который участвует в спецоперации. Многофункциональное снаряжение уже прошло испытания и получило позитивные оценки защитников Родины. 

– Вещь очень полезная. Поручил министру промышленности региона Андрею Посаженникову проработать возможность запуска производства таких рюкзаков-трансформеров. Будем отправлять парням, уверен, этот предмет им очень пригодится. Также поставил задачу помочь в получении патента, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что молодой врач из Омска вместе с отцом делает печи для участников СВО. Во многих районах области плетут маскировочные сети.

·Общество

Автором уникальной разработки стала мать участника специальной военной операции Юлия Бойченко.

Мать участника СВО из Омской области Юлия Бойченко изобрела уникальный рюкзак-трансформер для солдат, участвующих в спецоперации. Накануне женщина презентовала свою разработку губернатору Виталию Хоценко. Он дал указание региональному Минпрому внедрить разработку в производство, организовав пошив востребованных на передовой изделий.

Рюкзак, придуманный омичкой, трансформируется в 6 предметов: полог, дождевик, вместительный рюкзак, спальный мешок, настил и носилки. Как рассказала Юлия Бойченко, на идею изобретения ее натолкнул сын, который участвует в спецоперации. Многофункциональное снаряжение уже прошло испытания и получило позитивные оценки защитников Родины. 

– Вещь очень полезная. Поручил министру промышленности региона Андрею Посаженникову проработать возможность запуска производства таких рюкзаков-трансформеров. Будем отправлять парням, уверен, этот предмет им очень пригодится. Также поставил задачу помочь в получении патента, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что молодой врач из Омска вместе с отцом делает печи для участников СВО. Во многих районах области плетут маскировочные сети.