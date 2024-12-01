Автором уникальной разработки стала мать участника специальной военной операции Юлия Бойченко.

Мать участника СВО из Омской области Юлия Бойченко изобрела уникальный рюкзак-трансформер для солдат, участвующих в спецоперации. Накануне женщина презентовала свою разработку губернатору Виталию Хоценко. Он дал указание региональному Минпрому внедрить разработку в производство, организовав пошив востребованных на передовой изделий.

Рюкзак, придуманный омичкой, трансформируется в 6 предметов: полог, дождевик, вместительный рюкзак, спальный мешок, настил и носилки. Как рассказала Юлия Бойченко, на идею изобретения ее натолкнул сын, который участвует в спецоперации. Многофункциональное снаряжение уже прошло испытания и получило позитивные оценки защитников Родины.

– Вещь очень полезная. Поручил министру промышленности региона Андрею Посаженникову проработать возможность запуска производства таких рюкзаков-трансформеров. Будем отправлять парням, уверен, этот предмет им очень пригодится. Также поставил задачу помочь в получении патента, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что молодой врач из Омска вместе с отцом делает печи для участников СВО. Во многих районах области плетут маскировочные сети.