Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Глава города решил продвигать творчество учеников детских школ искусств и художественных школ.

Сегодня, 1 декабря, в телеграм-канале омского мэра Сергея Шелеста вышел необычный пост. Его иллюстрирует рисунок юной омички Екатерины Чащиной. Девочка изобразила зимний двор и сверстников. Одни лепят снеговика, другие катаются на санках, третий, сидя на скамейке, следит за гуляющей собакой.

– В течение декабря вместо городских пейзажей в утренних постах будут публиковаться работы юных омичей – учащихся детских школ искусств и детских художественных школ, – сообщил мэр. – Уверен, эти зимние сюжеты вам понравятся и подарят самые теплые эмоции. Всех с первым днем зимы.

Инициативу мэра можно только поприветствовать. По-хорошему, вместе с автором рисунка можно было бы указать ДШИ или художественную школу, в которой обучается ребенок.

·Культура/Афиша

Глава города решил продвигать творчество учеников детских школ искусств и художественных школ.

Сегодня, 1 декабря, в телеграм-канале омского мэра Сергея Шелеста вышел необычный пост. Его иллюстрирует рисунок юной омички Екатерины Чащиной. Девочка изобразила зимний двор и сверстников. Одни лепят снеговика, другие катаются на санках, третий, сидя на скамейке, следит за гуляющей собакой.

– В течение декабря вместо городских пейзажей в утренних постах будут публиковаться работы юных омичей – учащихся детских школ искусств и детских художественных школ, – сообщил мэр. – Уверен, эти зимние сюжеты вам понравятся и подарят самые теплые эмоции. Всех с первым днем зимы.

Инициативу мэра можно только поприветствовать. По-хорошему, вместе с автором рисунка можно было бы указать ДШИ или художественную школу, в которой обучается ребенок.