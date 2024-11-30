Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленинском округе.
Сегодня около 19:05 на улице Блусевич в Омске столкнулись три автомобиля. Как сообщили в ГИБДД, 60-летний водитель фургона марки «Баргузин» врезался в иномарки Toyota и Hover, а потом угодил в кювет.
По предварительным данным, авария произошла потому, что водитель автомобиля «Баргузин» почувствовал себя плохо. Он скончался на месте происшествия.
Обстоятельства аварии продолжают выяснять сотрудники полиции.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленинском округе.
Сегодня около 19:05 на улице Блусевич в Омске столкнулись три автомобиля. Как сообщили в ГИБДД, 60-летний водитель фургона марки «Баргузин» врезался в иномарки Toyota и Hover, а потом угодил в кювет.
По предварительным данным, авария произошла потому, что водитель автомобиля «Баргузин» почувствовал себя плохо. Он скончался на месте происшествия.
Обстоятельства аварии продолжают выяснять сотрудники полиции.